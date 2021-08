Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rokycanští policisté hledají svědky nehod a žádají o jejich pomoc

ROKYCANSKO – Aniž by si splnili zákonem stanovenou povinnost, z místa nehod ujeli.

K první dopravní nehodě došlo v době od 20:00 hodin dne 28. července do 08:45 hodin dne 31. července na místní komunikaci v ulici Vokáčova v Rokycanech. Dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným vozidlem u domu č.p. 925 poškodil zaparkované vozidlo tovární značky Citroën Berlingo, které bylo zaparkované uprostřed parkovací plochy. Poté neznámý řidič, který na vozidle způsobil několika tisícovou škodu, z místa nehody ujel. Stejně se zachoval i druhý řidič, který posledního červencového dne v době mezi 16:00 až 23:25 hodinou poškodil zaparkované vozidlo Opel Astra. K tomu došlo v obci Hrádek v blízkosti vchodu do areálu letního kina. Vozidlo bylo zaparkované na účelové komunikaci mezi stromy po pravé straně vedoucí k bráně do areálu kina. I v tomto případě pachatel způsobil na vozidle několika tisícovou škodu.

V souvislosti s výše popsanými nehodami, které nemají dosud viníky, policisté žádají případné svědky, aby se jim ozvali na tel. č. 974 335 259 nebo e-mail: ro.di@pcr.cz. Informace mohou rovněž sdělit na linku tísňového volání 158.

Policisté předem za pomoc děkují.





kpt. Bc. Hana Kroftová

3. srpna 2021

