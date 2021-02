Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Rokycanští dopravní policisté hledají svědky

ROKYCANSKO - Dva viníci ujeli od nehod. Policisté se proto s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost.

Rokycanští dopravní policisté hledají svědky dvou dopravních nehody, které se staly v uplynulých dnech na Rokycansku.

První nehoda se stala 1. února letošního roku kolem 6:40 hod. na silnici II. třídy číslo 233. Po uvedené silnici jel ve směru od obce Smědčice na Sedlecko zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem. Při projíždění pravotočivé zatáčky neznámý řidič přejel částí vozidla do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím služebním vozidlem Policie ČR značky Škoda Octavia v civilním provedení. Při tom došlo k poškození levého zpětného zrcátka služebního vozidla. Neznámý řidič na místě nezastavil a pokračoval dál ve směru na Sedlecko, aniž by si splnil svoji zákonem stanovenou povinnost. Vzniklou škodu na služebním vozidle policisté odhadli na 10 000 korun. Požití alkoholu bylo u poškozené řidičky vyloučeno provedenou dechovou zkouškou.

Druhá nehoda se stala 7. února letošního roku mezi 00:00 hod. a 10:30 hod. na místní komunikaci v obci Svojkovice. Po silnici od obce Hůrky ve směru k silnici II/605 (Svojkovice – Holoubkov) jel zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem. Při projíždění prudké pravotočivé zatáčky přejel do protisměru a následně vlevo mimo komunikaci, kde havaroval na travnaté ploše. Při tom poškodil plastovou rozpojovací skříň umístěnou na betonovém sloupu elektrického napětí. Neznámý řidič z místa nehody ujel. Vzniklou škodu policisté odhadli na 40 000 korun.



V souvislosti s tím dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedených nehod a k ustanovení viníků, aby se jim ozvali na tel.: 974 335 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 2. 2021

