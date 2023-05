Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pomněnkový den

Mezinárodní den pohřešovaných dětí - 25. květen 2023

Dnes jsme si i v Praze připomínali Mezinárodní den pohřešovaných dětí. 25. květen byl den, kdy se v roce 1979, cest ou do školy ztratil v New Yorku šestiletý chlapec Etan Patz a o čtyři roky později tento den označil prezident USA Ronald Reagan za Den pohřešovaných dětí.

Policisté z pražského Oddělení prevence si i v letošním roce připravili přednášky a informace, týkající se problematiky pohřešovaných dětí. Této problematice je v rámci pražské policie každoročně věnována velká pozornost a preventivní akce jsou zaměřeny jak na děti, tak i jejich rodiče. Rodiče by měli se svými dětmi komunikovat, mít informace o aktivitách a kamarádech svých dětí (znát jejich jméno a telefonní číslo). Děti by měly své rodiče informovat o tom kam jdou a s kým jdou. Měly by vědět, jaká jim mohou hrozit nebezpečí a na koho se mohou obrátit, pokud potřebují pomoc. Kromě telefonních čísel na tísňové linky by měly děti znát i telefonní číslaI svých rodičů.

Rady, jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-koordinacni-mechanismus-patrani-po-pohresovanych-detech.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

