Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rodiny postrádají své blízké, pomozte s pátráním

KRAJ - Policisté pátrají po dvou mužích, jejichž zmizení oznámili jejich rodiny. Coby obchodní partneři cestovali do zahraničí bílým vozem s přívěsem.

Policisté pátrají po dvou mužích (51 a 59 let), kteří coby obchodní partneři vycestovali 3. prosince 2019 do Paříže. Většinou se po dvou dnech vraceli zpět a okamžitě kontaktovali své rodiny. To se ale v tomto případě nestalo, a ani jeden z mužů není kontaktní.

Bližší informace o pohřešovaných mužích naleznete na těchto odkazech:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14561205190114

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14261205190114

Informace k oběma pohřešovaným mužům, případně k vozidlu, kterým měli do zahraničí cestovat, lze sdělit policistům na tísňové lince 158.

V případě, že již odkazy nebudou aktivní, byly osoby vypátrány a relace zrušena.





mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

5. prosince 2019

