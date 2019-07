Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Rodinný výlet zmařilo vloupání

LIBEREC – Zabezpečte si svůj majetek a nedejte tak zlodějům šanci.

Sezóna letních dovolených a prázdninových výletů je v plném proudu. Stejně jako cestovatelé, tak i zloději jsou v plné pohotovosti. Bleskurychle využijí jakékoli příležitosti, která se jim naskytne. Zajímají je zejména cennosti a peníze, které jejich majitelé, byť i jen na okamžiku, spustí z dohledu. Nic netušícím rekreantům tak po nájezdech zlodějů zůstanou jen oči pro pláč.

Policisté o prázdninových měsících každoročně zaznamenávají vyšší počty případů krádeží osobních věcí zejména v místech, která slouží k rekreačním účelům. Ať jsou to kempy, plovárny či přírodní koupaliště, ale také stanová městečka, která v hojném počtu vyrůstají v místech, u nichž jsou pořádány hudební festivaly.

Jak ale předcházet škodám, které nenechavci na majetku způsobí nebo jak zmírnit jejich následky? Prevence je jednoduchá. Zásadní radou je „nenechávat cenné věci v místech, která nejsou bezprostředně pod dozorem jejich majitelů“.

Policisté z Liberce od uplynulého víkendu vyšetřují případ vloupání do zaparkovaného karavanu. Rodina připravující se na víkendovou vyjížďku obytným vozem byla nepříjemně zaskočena poté, co v den odjezdu zjistila, že jejich obytný vůz navštívil nezvaný host.

V noci na sobotu 27. července se dosud neznámý zloděj vloupal do zaparkovaného obytného vozu nedaleko centra města. Bral takřka vše, co pro něho mělo nějakou cenu. Ať to byl například televizor, oblečení nebo obuv, při svém řádění kromě jiného způsobil také škodu na majetku. Majiteli odhadnutá výše škody přesáhla 15tisíc korun.

Policisté v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, za který pachateli v případě dopadení a odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

30. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

