Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Rodinný spor vyústil v tragédii

KRAJ/ČESKOLIPSKO - Krajští kriminalisté objasnili případ vraždy.

Ve druhé polovině měsíce října loňského roku jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, ke kterému došlo v srpnu téhož roku v jedné z obcí na Českolipsku. Výsledkem rodinné rozmíšky bylo úmrtí jednoho z partnerů, který na místě události podlehl zraněním, jež mu způsobil životní partner.

Na základě prováděného šetření, výsledků znaleckých expertíz a po vyhodnocení zajištěných důkazních prostředků jsme obvinili druhého z partnerů ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let. Zároveň jsme také podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

Vzhledem ke skutečnostem, že i nadále v případu probíhají důležité úkony trestního řízení, není možné v současné chvíli k věci poskytovat bližší informace.

6. května 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem