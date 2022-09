Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Rodinná tragédie v Komíně

BRNO: Žena zemřela na místě.

V neděli odpoledne spěchaly všechny dostupné hlídky včetně zásahové jednotky do rodinného domu v brněnském Komíně. Informace o pobodání osob v domě a nejistém počtu pachatelů a jejich pohybu znamenala, že jsme se pro jistotu zaměřili i na blízké okolí, kde by se údajní pachatelé mohli vyskytovat. (Později se ukázalo, že se nikdo ze zúčastněných mimo dům nepohyboval). Při prověrce v objektu jsme narazili na zraněného muže a ženu, kteří byli při vědomí, v jiné části pak na dvojici v bezvědomí, které policisté poskytovali první pomoc. Žena bohužel svým zraněním na místě podlehla. Šetřením na místě činu vyšlo najevo, že mezi zraněnými je i pravděpodobný agresor. Pod dohledem policistů byl transportován do nemocnice.

Kriminalisté ho následující den obvinili z trojnásobné vraždy (ve stádiu pokusu). Podařilo se zjistit, že jde o známého oběti, který postupně nožem zaútočil na dvě ženy a jednoho muže. Následně se pokusil spáchat sebevraždu. Motiv jeho jednání je předmětem vyšetřování, zkoumat se bude i psychický stav dvacetiletého obviněného v době spáchání činu. Byl vzat do vazby. Za jeho jednání mu hrozí výjimečný trest.

mjr. Pavel Šváb, 06.09.2022

vytisknout e-mailem