Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

„Rodiče roku“

CHOMUTOVSKO - Tisícovka zameškaných hodin, k tomu batole bez potřebných vyšetření…

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání manželů z Chomutovska. Oba obvinil ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte. Podle zjištěných informací tito rodiče zdaleka nepečovali o své nezletilé potomky, jak by měli. Po dobu několika měsíců nedbali řádně o povinnou docházku svého tehdy 11letého syna, který tak ve škole neomluveně zameškal 85 vyučovacích hodin. Kromě toho si však hlavu nelámali ani s jejich přibližně o tři roky mladším synem, navíc sluchově postiženým. Ten měl navštěvovat základní školu pro sluchově postižené, kde díky svým rodičům za dva po sobě jdoucí školní roky neomluveně zameškal dokonce 990 vyučovacích hodin. To však stále není celé, dotyční to totiž podle všeho s péčí nepřehání ani o svou dcerku v batolecím věku. Přestože je u ní podezření na zdravotní problém, dosud s ní nepodstoupili doporučená lékařská vyšetření. Holčička musela být také dočasně hospitalizována kvůli neprospívání na váze. Rodina, kterou již pro zanedbávání povinné školní docházky dětí řešil příslušný správní orgán, díky přístupu k péči o své potomky kromě policistů průběžně „zaměstnává“ i další instituce včetně například soudu.

Za popsané jednání hrozí zmíněným manželům podle zákona tresty odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců až do pěti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. listopadu 2024

