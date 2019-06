Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Rodiče pozor na „přespávačky“

PŘEROV - Je dobré dodržovat určité zásady.

Z pátku na sobotu zažili horké chvilky a bezesnou noc rodiče 9letého chlapce z Přerova. V pátek po 22.00 hodině se na policejní služebnu dostavil otec s tím, že od odpoledních hodin pohřešuje svého syna, kterého naposledy viděl, když ho vysadil u jedné ze základních škol v Přerově, kam šel na oběd, pak měl jít do družiny, ale učitelce se omluvil, že nepřijde. Po družině měl jít do místa bydliště své matky, kam ale nedorazil. Po tomto zjištění začali rodiče chlapce usilovně hledat u příbuzných, možných kamarádů, ulicích a dětských hřištích a nádražích, ale bez kladného výsledku. Navíc se jednalo o bezproblémového chlapce.

Po oznámení otce bylo vyhlášeno celostátní pátrání, o kterém byli informováni i strážníci městské policie, kteří se do hledání pohřešovaného také zapojili. Šetřením se nepotvrdila ani možnost, že by se chlapec nacházel v nějakém zdravotnickém zařízení. Pátrání probíhalo celou noc až do sobotních dopoledních hodin, kdy se prostřednictvím mobilního telefonu svého staršího kamaráda ozval sestře, že u něj přespal. Rodiče si oddechli a otec si před polednem svého syna, který byl v pořádku bez jakékoliv újmy na zdraví, u jeho kamaráda vyzvedl. Dalším šetřením se zjistilo, že oba chlapci svorně tvrdili matce hocha, u něhož spali, že rodiče pohřešovaného o tom, že přespí u kamaráda, vědí a souhlasí s tím. Sestře pohřešovaného poslali SMS zprávu až v nočních hodinách, kterou ovšem nezaznamenala a teprve až v dopoledních hodinách na základě toho, že ji bratr telefonicky kontaktoval, sdělila rodičům, kde se nachází.

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k tomu, že mezi dětmi je tento způsob přespávání u svých kamarádů velmi oblíbený a rozšířený, žádáme především rodiče, u kterých se nocuje, aby si řádně ověřili, nejlépe telefonickým kontaktem, že je o tom druhá strana srozuměna. Předejde se tím právě takovýmto případům, jaký je popsán výše a ušetří tím nejen nervy rodičů dětí, které je budou hledat, ale i práci policistů, kteří nasadí vždy téměř všechny prostředky a síly k vypátrání pohřešovaného dítěte.

Dále bychom chtěli také poděkovat všem lidem zasvěceným do případu a rodičům ostatních dětí, že se osobně nebo prostřednictvím sociálních sítí a sdílením informací o pohřešovaném chlapci zapojili do pátrání.

por. Mgr. Miluše Zajícová

4. června 2019

