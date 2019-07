Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - ROCK FOR PEOPLE 2019

Hradecko – Ani letos policisté nezaznamenali větší problémy.

V uplynulých dnech dohlíželi policisté z řad dopravní, pořádkové i kriminální služby na klidný průběh hudebního festivalu Roc For People, který se uskutečnil na královéhradeckém letišti. Cílem všech do služby zapojených policistů byl dohled nad dodržováním veřejného pořádku, dopravní policisté se zaměřili na požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů a rovněž na bezpečný příjezd a odjezd všech návštěvníků.

K vážnému narušení veřejného pořádku v průběhu festivalu nedošlo. Policisté například provedli 751 kontrol vozidel, při nichž bylo přistiženo celkem 19 řidičů pod vlivem alkoholu. Policisté evidují celkem 27 přestupků a dva trestné činy. V jednom případě se jednalo o krádež a v případě druhém šlo o řidiče pod vlivem návykové látky. Dále policisté uložili 46 blokových pokut v celkové výši 16.200 Kč a osm přestupkových jednání postoupili k dořešení správnímu orgánu.

por. Magdaléna Vlčková

7. července 2019; 19.20 h

Jedna z nejvíce navštěvovaných hudebních akcí na Hradecku, hudební festival Rock For People, se uskuteční v prostorách královéhradeckého letiště od 4. do 6. července 2019. Pro policisty z dopravní, pořádkové a kriminální policie to znamená zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku jak v místě konání akce, tak v blízkém okolí. Policisté se zaměří i na bezpečnost a plynulost silničního provozu při příjezdu a odjezdu návštěvníků. Dopravní policisté budou zejména monitorovat příjezdové trasy na hradecké letiště. Vzhledem k předpokládanému navýšení dopravy, zde bude nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Dopravní policisté se rovněž zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů.



Loňský ročník festivalu se obešel bez vážného narušení veřejného pořádku.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

1. července 2019



