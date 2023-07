Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řízení auta měl nechat na jindy

CHOMUTOVSKO - Za kličkujícím řidičem se vydal svědek a přivolal policisty.

Že ne všichni lidé jsou lhostejní k dění kolem sebe prokázal koncem června muž, který si na obchvatu Chomutova za sídlištěm Zadní Vinohrady všiml kličkujícího vozidla. Za jeho řidičem jel až na parkoviště, kde se dotyčný ne zrovna úspěšně pokoušel zajet na parkovací místo. Přitom totiž neodhadl odstup a narazil do vedle stojícího auta, které tím poškodil. Přesto svou snahu nevzdal a zkoušel tedy zaparkovat o kousek dál. To se mu sice nakonec podařilo, avšak za cenu nárazu do dalšího zaparkovaného vozidla. Pak vystoupil a jakoby nic odešel do blízkého panelového domu. Mezitím však na zjevně opilého řidiče zmíněný svědek upozornil policisty a nasměroval je do domu, kam muž zašel. Policistům se v tomto vchodě podařilo muže najít a následné dechové zkoušky jeho značnou opilost potvrdily. Ukázaly totiž hodnoty kolem 2,6 promile alkoholu. Podle výpovědi měl dotyčný v sobě několik piv a „panáků“. Policisté ho zadrželi a skončil v cele. Nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Celková škoda na zaparkovaných vozidlech byla vyčíslena na 25 tisíc korun. V desítkách tisíc byla odhadnuta také škoda na osobním autě, které řídil sám opilý řidič.

