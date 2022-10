Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Riskoval svůj život, aby zachránil ten její

Policista přelezl v pátém patře z jednoho balkónu na druhý a zachránil ženu, která se v bytě pokusila spáchat sebevraždu. Díky rychlému zásahu vše dobře dopadlo.

Operační důstojník na lince 158 přijal oznámení od muže, dle kterého se v jednom z bytů v pražských Kobylisích nacházela žena v ohrožení života. Jako první byli na místě policisté z místního oddělení Kobylisy, ale na zvonek u bytu ani klepání nikdo nereagoval. Z důvodu nebezpečí z prodlení si policisté museli dovnitř najít jinou cestu a tak využili sousedy. Přes vedlejší byt vstoupili na sousední balkón, kde jeden z policistů přelezl přes zábradlí a následně přeskočil na balkón od uzamčeného bytu. Tam využil otevřeného okna a dostal se dovnitř. Uvnitř bytu nalezl silně intoxikovanou sedmadvacetiletou ženu, která dle prvotního zjištění spolykala velké množství léků, které zapila alkoholem. Policisté ihned na místo přivolali zdravotníky a do jejich příjezdu se ženou komunikovali a kontrolovali její životní funkce. Záchranáři si během několika minut ženu převzali a převezli ji do nemocnice, kde byla hospitalizována. Ošetřující lékař konstatoval, že byla v tak vážném stavu, že kdyby policisté zasáhli o několik minut později, už by jí nikdo pomoci nedokázal.

nprap. Bc. Richard Hrdina - 28. října 2022

Související dokumenty Záchrana života.mp4

Velikost souboru:94,9 MB / formát MP4

