Řídím, piju nealko pivo!

Jihočeský kraj - Dopravně bezpečnostní a preventivní akce jsou v našem kraji v plném proudu.

Jihočeští policisté se zapojili do celorepublikových dopravně bezpečnostních a preventivních akcí. Dnes ráno se tak řidiči mohli v Přísečné na Českokrumlovsku setkat s dopravními policisty, preventistkou krajského ředitelství a promotérkou, kteří se zapojili do dopravně preventivní akce, kterou realizuje Policie České republiky ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven již desátým rokem, pod názvem Řídím, piju nealko pivo. Řidiči, kteří měli veškeré náležitosti v pořádku, dostali od promotérky alkotester a nealkoholické pivo. Projekt upozorňuje na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů za volantem. Do projektu se dále zapojí také policisté v Táboře, Českých Budějovicích a dalších městech.

Do cíle své cesty dojeďte v pořádku, dodržujte pravidla související s provozem na našich silnicích. Buďte vůči sobě navzájem ohleduplní a obezřetní. Na cestách pamatujte, že je důležité dojet v pořádku, zbytečně neriskujte a věnujte se řízení.

Jihočeští policisté společně s Krajským úřadem Jihočeského kraje realizují dopravně preventivní projekt "KOLIK VAROVNÍ JEŠTĚ POTŘEBUJEŠ?", který ma za cíl snížit dopravní nehodovost v našem kraji. Jediný, kdo nám s naplněním tohoto cílem může pomoci, jste vy a my, řidiči.

17. dubna 2019

