"Řídím, piju nealko pivo"

PŘEROVSKO - Zaměřili jsme se na řidiče i cyklisty v duchu preventivní kampaně.

Dne 22. srpna 2024 proběhla na Přerovsku dopravně preventivní akce v rámci kampaně s názvem „Řídím, piju nealko pivo“.

Jedná se o celorepublikový preventivní projekt, jenž každoročně organizuje Český svaz pivovarů a sladoven za podpory Policie ČR a BESIP Ministerstva dopravy ČR. I tentokrát je jeho hlavním cílem zvýšit povědomí řidičů motorových i nemotorových vozidel o nealko alternativě piva a snížit tak rizika dopravních nehod zapříčiněných jízdou pod vlivem alkoholu a zejména rizika následků dopravních nehod cyklistů.

Policisté přerovského dopravního inspektorátu společně s policejní preventistkou i krajským koordinátorem BESIP Ing. Miroslavem Charouzem dnes zaměřili svou pozornost především na řidiče motorových vozidel.

Za první pololetí tohoto roku evidujeme v okrese Přerov celkem 598 dopravních nehod, které byly ve 34 případech zaviněné řidičem pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. V loňském roce ve stejném sledovaném období registrujeme 557 dopravních nehod a z toho 27 viníků pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. V roce 2022 jsme řešili celkem 522 dopravních nehod, které ve 32 případech zavinili řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Nový bodový systém

Alkohol stále zůstává mezi nejvážnějšími přestupky, ovšem finanční sankce za jízdu pod vlivem alkoholu či drog se zvýšila na rozpětí mezi 7 tisíci a 25 tisíci korunami. Nově se také prodlužuje zákaz řízení až na 18 měsíců.



Nově je přísněji postihována také situace, kdy se řidič vyhýbá testu na alkohol či drogy. Ve správním řízení je horní hranice finanční sankce i zákazu řízení ještě tvrdší než u zjištění alkoholu v krvi, konkrétně až 75 000 Kč a až 3 roky zákazu řízení. Řidič, který odmítne test na alkohol nebo návykové látky rovněž musí povinně absolvovat terapeutický program sestávající z několika skupinových sezení s psychologem.

Co se týká vlastního bodového systému, řidiči, u kterého je zjištěno předchozí ovlivnění alkoholem, je na jeho bodové konto připsáno 6 trestných bodů.

Uvedená akce proběhla také minulý týden, kdy jsme pozornost věnovali cyklistům. Rovněž na ně se totiž vztahuje nulová tolerance alkoholu. Ty jsme neopomenuli upozornit i na další důležité aspekty při jízdě na kole - odpovídající velikost kola, funkční a seřízené brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši, používání cyklistické přilby zejména v provozu a při rychlejší jízdě a to bez ohledu na to, že tato povinnost je jen do dovršení 18 let, ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Obzvláště v těchto horkých letních dnech je dobré nezapomínat na vhodný pitný režim.

V duchu uvedené kampaně bylo všem osloveným zdůrazněno, že alkohol a řízení, ať už jde o motorová vozidla nebo kola, nejdou dohromady. Obecně zkrátka platí, že lidé, kteří řídí pod vlivem alkoholu či drog jsou jednoznačnými piráty silnic, kteří tam nemají co dělat.

Všichni vzorní řidiči a cyklisté si mohli za odměnu odvézt nejen plechovku nealko piva, ale také cyklolékárničku, alkohol tester nebo další drobné propagační a preventivní předměty.

Na co nezapomínat při jízdě na kole??

Dbejte na stav kola a jeho výbavu

Snažte se vidět a být viděni - vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.

Vyhněte se alkoholu a omamným látkám - jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní.

Buďte ohleduplní a předvídaví - chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat.

Komunikujte s okolím - v případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží.

Používejte všechny smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.

Jezděte při pravém okraji a s rozestupy - ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, nebo zastavují, především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na několik menších.

Kolizi se zraněním nahlaste - pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.

A na úplný závěr nezbylo nic jiného než všem popřát mnoho dalších spokojených kilometrů bez nehod.

Více informací ke zmiňované kampani se dozvíte na webových stránkách www.rpnp.cz.

por. Mgr. Lenka Vanková

22. srpna 2024

