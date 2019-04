Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řídím, piju nealko pivo.

HRADECKO - Preventivní akce opět v Hradci Králové.

V těchto dnech na silnicích probíhá již 10. ročník celorepublikové preventivní akce s názvem "Řídím, piju nealko pivo", jejímž cílem je zvýšit povědomí řidičů o nealko pivu, které se na rozdíl od běžného piva může před jízdou požít. Dnes se k akci připojili i hradečtí dopravní policisté. Vozidla stavěli od 9 do 11 hodin na Gočárově okruhu za křižovatkou "Tesla" v Hradci Králové. Ti řidiči, kteří "nenadýchali" dostali od zástupců Českého svazu pivovarů a sladoven, Besipu a Zdravotní pojišťovny MV drobné pozornosti včetně jedné plechovky nealko piva.

Během dvou hodin policisté zastavili 15 vozidel, jak osobních tak i nákladních včetně jednoho autobusu. Co všechny přítomné překvapilo, bylo, že hned první zastavené osobní vozidlo řídil muž pod vlivem alkoholu. Policisté mu naměřili 0,3 promile. Zakázali mu další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Po zaevidování přestupek předají ke správnímu úřadu, kde mu hrozí pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Dalšího přestupku se dopustil jiný řidič, který neměl tzv. zelenou kartu. Tomu policisté na místě udělili pokutu. Posledním hříšníkem byl muž, který byl v minulosti vybodován. Jelikož si ho neobnovil, dopustil se přestupku řízení bez řidičského oprávnění. Muži zakázali další jízdu a u správního orgánu mu hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun a zákaz řízení na 1 až 2 roky.

por. Iva Kormošová

17.4.2019, 14.00

vytisknout e-mailem