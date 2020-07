Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řídili v zákazu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jeden z řidičů navíc pod vlivem alkoholu.

Policisté v uplynulém měsíci opět zastavili několik řidičů, kteří měli vyslovený platný zákaz řízení pro všechny skupiny motorových vozidel.

Jednoho z těchto řidičů v sobotu dne 25. července 2020 kontrolovali v Mariánských Lázních policisté z místního obvodního oddělení. Při silniční kontrole bylo zjištěno, že šedesátiletý muž usedl za volant svého Chevroletu i přes to, že mu byl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.

Ve středu 29. července 2020 před desátou hodinou ranní v Teplé zastavili a následně zkontrolovali dopravní policisté z Karlových Varů osobní vozidlo značky Škoda. Za volantem automobilu byl ztotožněn šestatřiicetiletý muž. Lustrací v policejních evidencích se ukázalo, že muž řídil, ačkoliv mu byl trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Řidič se navíc na výzvu policistů odmítl podrobit orientačnímu testu na přítomnost alkoholu. Další jízda mu byla zakázána. Z toho si zřejmě hlavu nedělal, neboť ještě téhož dne o pět hodin později opět usedl za volant svého vozidla. Na silnici č. 19828 ve směru od Jankovice na Teplou byl při své cestě zastaven a následně kontrolován jinou policejní hlídkou. Policisté z obvodního oddělení Tepla muže během silniční kontroly vyzvali k podrobení se orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Té se podrobil a vyšla s pozitivním výsledkem s nejvyšší naměřenou hodnotou 1,13 promile alkoholu.

Ve stejný den před desátou hodinou večerní předepsaným způsobem zastavili policisté z obvodního oddělení Ostrov osobní vozidlo Audi. Sedmadvacetiletý řidič jel od ulice Klínovecká ve směru k ulici Lidická. I on měl vysloven platný zákaz řízení, a to až do června roku 2021.

Trojice mužů si od policistů převzala záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a šestatřicetiletý muž navíc ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě prokázání viny hrozí podezřelé trojici trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Eva Valtová

31. 7. 2020

