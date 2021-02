Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řídili i přes uložený zákaz

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nyní jim hrozí až dvouleté vězení.

V pátek dne 5. února tohoto roku na silnici II. třídy č. 214 na příjezdu ze Spolkové republiky Německo do České republiky v obci Svatý Kříž zastavili a následně kontrolovali policisté z odboru cizinecké policie pětadvacetiletého řidiče vozidla Peugeot. Následnou lustrací bylo zjištěno, že muž řídil automobil i přesto, že má rozhodnutím správního orgánu Magistrátu města Karlovy Vary uložen zákaz řízení všech motorových vozidel, a to do listopadu tohoto roku. Policisté mu následně zakázali další jízdu a eskortovali jej na služebnu k provedení dalších procesních úkonů.

O týden později policisté z obvodní oddělení Chodov v odpoledních hodinách ve směru z obce Zlatá na Mokřiny zastavili a následně kontrolovali šestadvacetiletého muže. I on usedl za volant vozidla tovární značky Škoda přes skutečnost, že mu byl na základě rozhodnutí Okresního soudu v Chebu uložen zákaz řízení do května 2021.

Policisté oběma řidičům sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Eva Valtová

23. 2. 2021

