Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídila přes zákaz

České Budějovice - Dopustila se trestného činu.

V neděli 13. prosince po druhé hodině ranní řídila žena (42 let) vozidlo značky Škoda po ulici Novohradská v Českých Budějovicích. Před jedním domem ji zastavili policisté z oddělení hlídkové služby a ti zjistili, že má žena vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do června 2021. Žena se tedy dopustia trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení České Budějovice. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Podezřelá by tak měla skončit do dvou týdnů před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

13. prosince 2020

vytisknout e-mailem