Řídila pod vlivem drog a se zákazem řízení

ČESKOLIPSKO - Odběr krve odmítla.

Městští strážníci včera po 17. hodině přistihli ve Svébořické ulici v Mimoni při řízení vozidla mladou ženu, o které věděli, že za volantem nemá co dělat. Městský úřad v České Lípě jí totiž zakázal řízení motorových vozidel od 8. 10. 2022 do 8. 10. 2023. Zastavili ji proto a na místo přivolali nás. My jsme ji mimo jiné podrobili orientačnímu testu na drogy, který vyšel pozitivně na amfetamin a metamfetamin. Odběru krve se odmítla podrobit bez udání důvodu.

To, že řídila navzdory zákazu, vysvětlila tím, že jela vyzvednout dceru ze školy. Policisté jí ještě včera ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který jí nyní hrozí až dva roky odnětí svobody. Měla by se v této souvislosti především zamyslet nad tím, jakou je svým dětem matkou, když s nimi jezdí pod vlivem návykových látek.

22. 3. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

