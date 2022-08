Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídila, ačkoliv měla jen několik dní starý zákaz

Český Krumlov - Do dvou týdnů by měla znovu skončit před soudem.

Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelá žena (19 let) z Českokrumlovska. Ta 30. června řídila osobní automobil značky Peugeot v obci Kaplice. Jela před půl třetí ráno z ulice Pohorská, když ji zastavila hlídka policistů z obvodního oddělení Kaplice. Při kontrole nepředložila doklady k řízení vozidla. Následně se podrobila dechové zkoušce s negativním výsledkem. Test na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek odmítla. Policisté poté zjistili, že žena řídila, ačkoliv měla na základě rozhodnutí Městského úřadu v Kaplici ze dne 11. června vysloven platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to až do roku 2023. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, do dvou týdnů by tak měla řidička znovu stanout před soudem.

17. srpna 2022

