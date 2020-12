Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídila ač neměla, podváděla

J.Hradec – Nyní je mladá žena policisty trestně stíhána.

Podezřelá žena dne 16. srpna v odpoledních hodinách řídila motorové vozidlo Daewoo Matiz po komunikacích v obci J. Hradec a to i přesto, že měla vyslovený pravomocný zákaz řízení všech motorových vozidel na základě trestního příkazu okresního soudu J. Hradec do října 2023. Přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání policisté řádně zadokumentovali.

Dále se měla dopustit podvodu, když počátkem měsíce srpna 2020 měla převzít na základě prodejní - kupní smlouvy od poškozeného osobní automobilu značky BMW 520 I 5/H TOUR, které prodával na náhradní díly s tím, že ještě uzavřeli ústní dohodu, že poté co si vezme z vozidla náhradní díly, které bude potřebovat k opravě jejího vozidla, se dohodnou na prodejní ceně vozidla a vozidlo poté nechá řádně zlikvidovat. Dne 1. září 2020 se s poškozeným domluvila na prodejní-kupní ceně vozidla ve výši 15 000 korun, kdy ještě ten den přislíbila úhradu hodnoty vozidla a následně poškozenému ještě téhož dne předložila výpis z jejího účtu v bance, který byl zobrazen v jejím telefonním přístroji, kde dokladovala, že ve prospěch účtu poškozeného převedla ze svého účtu číslo požadovanou částku. Poškozený však uvedenou částku ani do nejzazšího termínu 29.září od podezřelé ženy neobdržel a to ani přes opětovné urgence k úhradě prodejní ceny vozidla. Když po ní požadoval vrácení vozidla, tak měla mezitím vozidlo ještě v době před dohodnutou kupní cenou prodat jiné osobě za částku 7000 korun.

Dne 7. prosince převzala podezřelá žena z rukou jindřichohradeckých policistů sdělení podezření.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

9. prosince 2020

vytisknout e-mailem