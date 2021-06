Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řídil se zákazem řízení, a navíc v podnapilém stavu

KOLÍNSKO – Muž je podezřelý ze dvou trestných činů.

V sobotu 5. června, půl hodiny po půlnoci, byl policejní hlídkou z Kouřimi zastaven ke kontrole v ulici Nerudova v Zásmukách 34letý muž v osobním vozidle Škoda Octavia.

Policisté řidiče vyzvali k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, kdy přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více než 1,5 promile. Dále se podrobil testu na jiné návykové látky, který taktéž vyšel s pozitivním výsledkem, a to na amfetamin/metamfetamin. K oběma pozitivním výsledkům uvedl, že před cestou vypil dva panáky tvrdého alkoholu a před několika dny kouřil marihuanu. Následnou lustrací osoby v dostupných evidencích policisté zjistili, že má platný zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny, a to od prosince 2019 do listopadu 2021.

Čtyřiatřicetiletý muž je v současné době podezřelý ze dvou trestných činů, konkrétně z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

8. června 2021

