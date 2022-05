Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil se zákazem řízení

ROKYCANY - Navíc pod vlivem pervitinu a s vozidlem, které si vzal bez vědomí majitele. Prý se chtěl včas dostavit k výslechu na policii.

Dne 17. května 2022 v 09:30 hodin řídil čtyřiatřicetiletý muž osobní vozidlo tovární značky Volkswagen z obce Radnice až do města Rokycany. V ulici Osecká byl spatřen hlídkou rokycanských kriminalistů a na základě jejich osobní znalosti zastaven a kontrolován. Při kontrole se dobrovolně podrobil dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí pod vlivem alkoholu. Odborné měření elektronickým přístrojem bylo s negativním výsledkem. Pozitivně však reagoval orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, konkrétně na metamfetamin. Na výzvu se poté podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. Policisté zjistili, že řídil motorové vozidlo, ačkoliv má rozhodnutím Okresního soudu v Rokycanech uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvaceti měsíců, a to od listopadu 2021 do července 2023. Dále vyšlo najevo, že vozidlo si vzal bez vědomí a svolení majitele, tudíž je užíval neoprávněně. Prý se chtěl včas dopravit k policejnímu orgánu na předvolání k výslechu. S touto výmluvou však neobstál. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněné užívání cizí věci. Případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

18. května 2022

vytisknout e-mailem