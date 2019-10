Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil se zákazem řízení

KLENČÍ POD ČERCHOVEM - Domažličtí policisté kontrolovali třiadvacetiletého řidiče. Zjistili, že nerespektuje uložený zákaz řízení.

Policisté Obvodního oddělení Domažlice dne 29. září 2019 zahájili na základě vlastního zjištění při výkonu služby úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý je třiadvacetiletý muž. Toho zastavili a kontrolovali téhož dne v 21:45 hodin v Klenčí pod Čerchovem. Mladý muž jel od čerpací stanice do centra obce. Při kontrole policisté muže vyzvali k dechové zkoušce na alkohol, která byla s výsledkem negativním. Poté z dostupných evidencí zjistili, že muž má rozhodnutím Okresního soudu v Domažlicích uložen trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců, a to od srpna 2018 do února 2021. Domažličtí policisté se případem dále zabývají. Pachateli trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí podle ustanovení trestního zákoníku až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

1. října 2019

