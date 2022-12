Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil se zákazem a posilněný drogami

Český Krumlov – Lipno nad Vltavou – Řidiči hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou prověřují případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se 19. prosince dopustil třiadvacetiletý řidič vozidla tovární značky Peugeot. Ten totiž usedl za volant zmíněného vozidla i přes to, že mu byl Okresním soudem v Českém Krumlově vysloven trest, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel a to až do května roku 2023. A aby toho řidič neměl málo, prokázali u něho policisté provedeným testem přítomnost látek THC, amphetamin a metamfetamin. Muže nyní čeká soud, kde mu za spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Pozitivní test na přítomnost jiných návykových látek mu také nepomůže.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

20. prosince 2022

