Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řídil se zákazem a pod vlivem drog

LOUNSKO - Navíc ve vozidle převážel metamfetamin.

Hlídka policistů zastavila v Postoloprtech vozidlo, které řídil 29letý muž z Kladna. Při lustraci v policejních systémech bylo zjištěno, že řidič nemá za volantem co dělat. Měl totiž udělený zákaz řízení až do října roku 2023. Navíc se choval podivně a tak policisté provedli orientační test na drogy, který vyšel pozitivně na metamfetamin. Následně policisté u muže nalezli 2 plastové sáčky se 4 gramy bílé krystalické látky. Muž byl převezen do policejní cely a bylo mu sděleno podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Následnou expertizou zabavené látky bylo zjištěno, že se jedná o drogu metamfetamin a tak mu bylo dodatečně sděleno i podezření z přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. O jeho trestu bude rozhodovat soud.

22. března 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem