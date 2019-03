Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil s alkoholem a v zákazu

J.Hradec – Nadýchal přes 1,50 promile.(Hlasová schránka 974 233 116)

Dne 11.března 2019 v odpoledních hodinách byl v obci Markvarec na křižovatce na Lipnici kontrolován hlídkou dačických policistů muž, jenž řídil osobní automobil VW. Řidič byl dačickými policisty vyzván k dechové zkoušce. Poprvé nadýchal přes 1.50 promile alkoholu. Druhá i třetí dechová zkouška odhalila rovněž požití alkoholu, neboť řidič nadýchal přes 1,30 promile. Podezřelý muž s výsledky měření souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve v nemocnici nepožadoval. Policisté dále zjistili, že má řidič na základě rozhodnutí Městského úřadu J.Hradec vysloven zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny do srpna 2019. Včerejšího dne 25. března převzal řidič, jenž se „ posilnil“ alkoholem před jízdou sdělení podezření. Svým jednáním naplnil znaky dvou trestných činů a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Do dvou týdnů stane před soudem.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

26. března 2019

