Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz a pod vlivem alkoholu a drog

Písek – Řidič byl pozitivní na marihuanu a nadýchal půl promile alkoholu v dechu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Písečtí policisté sdělili podezření 29letému muži z Písecka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý řídil v pondělí před půlnocí osobní vozidlo Škoda Octavia po místní komunikaci, z ulice Jeronýmova do ulice Kollárova v Písku, a to i přesto, že si byl vědom rozhodnutí městského úřadu o svém zákazu řízení všech motorových vozidel do března 2022. Policisté následným orientačním testem na jiné návykové látky u řidiče zjistili přítomnost kanabinoidů a dechovou zkouškou mu naměřili okolo půl promile alkoholu v dechu. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu řidič odmítl. Další jízdu mu policisté zakázali a podezřelý se nyní bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

18. února 2022

