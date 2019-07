Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz

České Budějovice - Skončí znovu před soudem.

Policisté z oddělení hlídkové služby zastavili v pátek odpoledne v ulici Lipenská v Českých Budějovicích vozidlo značky Škoda, které řídil muž (31 let) z Českobudějovicka. Při následné kontrole vyšlo najevo, že byl tomuto muži uložen v dubnu tohoto roku trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to až do roku 2020. Muž tedy mařil výkon rozhodnutí soudu tím,že vykonával činnost, která mu byla zakázána. Případ nyní řeší českobudějovičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, měl by tak do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

28. července 2019

