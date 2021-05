Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz

České Budějovice - Dopustil se trestného činu.

V sobotu 21. května ve dvě hodiny ráno zastavili policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné řidiče vozidla značky Mazda. Mladý muž (25 let) z Českobudějovicka řídil po Nádražní ulici směrem k ulici Pražská. Policisté provedenou lustrací zjistili, že má muž vysloven zákaz řízení motorových vozidel a to až do listopadu roku 2022. Svým jednáním se tak dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

23. května 2021

