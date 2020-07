Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz

Český Krumlov - Do dvou týdnů by měl znovu stanout před soudem.

Znovu před soudem by měl do dvou týdnů skončit muž (29 let) z Českobudějovicka, který ve čtvrtek ve večerních hodinách řídil osobní automobil značky Mercedes. Jel ve směru z Českého Krumlova na České Budějovice, když byl v blízkosti zastávky Český Krumlov - Domoradice kontrolován hlídkou obvodního oddělení Český Krumlov. Policisté zjistili, že mu byl uložen rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až do září 2021. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

26. července 2020

vytisknout e-mailem