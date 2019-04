Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz

České Budějovice - Půjde před soud.

Policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích řeší případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, které má na svědomí muž (31 let) z Českobudějovicka. Ten dne 11. dubna okolo druhé hodiny ranní řídil osobní automobi značky Škoda Fabia a byl v ulici Riegrova zastaven policisty z oddělení hlídkové služby. Následnou kontrolou policisté zjistili, že muž řídil vozidlo přesto, že mu byl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do září tohoto roku. Muž je tak podezřelý z výše uvedeného trestného činu. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Pachatel by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

14. dubna 2019

