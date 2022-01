Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz

Prachatice – Řidič nerespektoval rozhodnutí městského úřadu, nyní již o něm bude rozhodovat soud. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí policisté sdělili podezření 34letému muži z Prachaticka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý usedl v pátek ve čtyři hodiny ráno za volant osobního vozidla Opel, se kterým ho v ulici Vodňanská v Prachaticích kontrolovali prachatičtí policisté. Řidič se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce. Lustrací policisté dále zjistili, že podezřelý má městským úřadem vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do ledna 2023. Další prověřování provádí prachatičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat už také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

23. ledna 2022

