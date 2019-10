Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil přes zákaz

České Budějovice - Navíc měl pozitivní test na návykové látky.

Policisté oddělení hlídkové služby prováděli v sobotu 5. října před 10:00 hodinou kontrolu vozidla značky BMW, které jelo ze směru od ulice Rudolfovská, po ulici Dobrovodská, směrem do ulice Karla Tomana. Vozidlo řídil muž (32 let) z Českobudějovicka. Před jedním z domů byl zastaven hlídkou a při dopravní kontrole se podrobil vyšetření detekčním systémem DrugWipe s pozitivním výsledkem na látku amfetamin a metamfetamin. Navíc policisté zjistili, že vozidlo řídil, ačkoliv mu byl v roce 2018 uložen rozhodnutím Okresního soudu v Českých Budějovicích trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až do ledna 2020. Muž je tak podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Řidiče policisté na místě zadrželi. Nyní se případem zabývají policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krcp.pio@pcr.cz

6. října 2019

