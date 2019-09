Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Řídil podnapilý

KROMĚŘÍŽSKO: Za volant navíc usedl i přes zákaz řízení.

Pod vlivem alkoholu usedl v sobotu večer za volant automobilu Škoda Octavia dvaapadesátiletý muž. Krátce před desátou si ho při jízdě obcí Chvalčov všimla bystřická hlídka, která právě prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Policisté muže za volantem poznali a tak ho zastavili. Věděli totiž, že by mohl řídit podnapilý. Jejich odhad se jim následně potvrdil. Kontrolovaný nadýchal 2,83 promile. S naměřenou hodnotou souhlasil, k požití alkoholu se doznal. Další jízdu mu hlídka zakázala. Lustrací navíc zjistila, že tento muž má kroměřížským soudem vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel, a to až do prosince roku 2021.

Nyní je podezřelý z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až tříleté vězení.

17. září 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

