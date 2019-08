Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Řídil pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek se zákazem řízení

NOVOJIČÍNSKO - události

V sobotu 17. srpna 2019 okolo 21:00 hodin kontrolovali policisté z obvodního oddělení Fulnek osobní vozidlo značky Volkswagen, které jelo směrem na obce Vrchy. Policisté během kontroly vyzvali čtyřiadvacetiletého řidiče z Opavska k provedení dechové zkoušky na alkohol, při které opakovaně nadýchal hodnoty dosahující téměř dvou promile. Dále byl u řidiče proveden test na přítomnost návykových látek v těle, který byl rovněž pozitivní, a to na Cannabis a Amphethaminy- Methamphetaminy. Provedenými lustracemi v evidencích Policie ČR hlídka zjistila, že řidič má uložen trest zákazu činnosti v podobě zákazu řízení všech motorových vozidel, a to do prosince 2021. Řidič byl převezen do zdravotnického zařízení, kde se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Nález munice

V pátek 16. srpna 2019 krátce před 17:00 hodinou přijali policisté z Oder oznámení o nálezu munice v obci Kamenka. Oznamovatel uvedl, že při výkopových pracích nalezl v dílně dělostřelecký granát. Na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení a také policejní pyrotechnik. Ten uvedl, že se jedná o protipancéřový dělostřelecký granát ráže 37 mm. Pyrotechnik náboj bezpečně zajistil a převezl k odborné likvidaci. Při události nebyl nikdo zraněn ani nevznikla žádná škoda na majetku.

