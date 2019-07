Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řídil pod vlivem alkoholu

MĚLNICKO – Způsobil dopravní nehodu.

Dnes kolem 3. hodiny ranní došlo v obci Jiřice k dopravní nehodě. Řidič nezvládl na rovném úseku v místě zúžení vozovky řízení a naboural do betonového svodidla a do dopravní značky. Vyjel mimo komunikaci, v příkopu se převrátil na bok a zpět na kola. Hlídka policistů Obvodního oddělení Kostelec nad Labem u řidiče provedla dechovou zkoušku. Ta byla pozitivní. Nadýchal téměř 2 promile alkoholu. Řidič i jeho spolujezdec utrpěli zranění, s kterými byli převezeni do jedné z pražských nemocnic.

Sedmadvacetiletý řidič, cizí státní příslušník, je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Co hrozí za „řízení pod vlivem“

Kromě toho, že riskujeme nehodu, za kterou opilý řidič nese zodpovědnost i v případě, že nehodu zavinil někdo jiný, riskujeme také odebrání řidičského oprávnění.

Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy obviněný již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje 1 promile. Proto je 1 promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek.

Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)

· do 0,3 promile jde o přestupek, pokuta 2.500 – 20.000 Kč, 0 bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)

· 0,3-1 promile – (pravděpodobně) přestupek, pokuta do 2.500 – 20.000 Kč, 7 trestných bodů v rámci bodového systému, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok

Ohrožení pod vlivem návykové látky (nad 1,0 promile)

· více než 1 promile – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení, 7 trestných bodů, 25.000 – 50.000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1-2 roky.

Odmítnutí dechové zkoušky

· odmítnutí dechové zkoušky – 7 trestných bodů, 25.000-50.000 Kč, zákaz řízení na 1-2 roky.

To je takový základ pro řízení pod vlivem alkoholu, bez dalších okolností. Pokud by se stalo ještě něco dalšího, trestní sazby se zpřísňují. Tj. kdybys způsobil pod vlivem havárii, řídil opilý při výkonu povolání, řídil hromadný dopravní prostředek, nebo byl v posledních 2 letech za tento čin již trestán, zvyšuje se sazba až na 3 roky odnětí svobody.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník

23.7.2019

