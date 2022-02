Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil pod vlivem alkoholu

České Budějovice - Nadýchal opakovaně více než 1,4 promile.

Policisté z obvodního oddělení v Lišově řeší ve zkráceném přípravném řízení připad ohrožení pod vlivem návykové látky. Z tohoto skutku je podezřelý muž (20 let) z Českobudějovicka. Ten v sobotu okolo půl třetí ráno řídil osobní automobil značky Fiat v obci Rudolfov. Policisté jej zastavili a zkontrolovali. Následně řidiče vyzvali k podrobení se dechové zkoušce, které se dobrovolně podrobil. Ta opakovaně ukázala pozitivní výsledek více než 1,4 promile alkoholu v dechu. Policisté proto řidiči zakázali další jízdu, zadrželi ho a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici. Muž by měl do dvou týdnů stanout před soudem.

6. února 2022

