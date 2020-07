Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil pod vlivem a přes zákaz

Prachatice – Netolice – Podezřelý se proto bude ze svého jednání zodpovídat také u soudu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Netoličtí policisté sdělili podezření 36letému muži z Prachaticka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelý řídil v úterý před třiadvacátou hodinou osobní vozidlo Škoda Felicia, se kterým jel z ulice Tržní do ulice 9.května v Netolicích. Za volant vozidla usedl i přesto, že mu městský úřad vyslovil zákaz řízení motorových vozidel do listopadu 2021. Netoličtí policisté dále u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, kterou mu naměřili jedno a půl promile alkoholu v dechu. Další prověřování provádí netoličtí policisté formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

23. července 2020

