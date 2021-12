Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řídil po dávce pervitinu

MOSTECKO - Policisté ho přistihli za volantem v noci na sídlišti; Zloděj se chystá na zimní sport.

Policisté se zaměřili na pásy

V okrese Most proběhla krajská dopravní akce, při níž se hlídky dopravní policie zaměřily na kontrolu používání bezpečnostních pásů osobami ve vozidlech a zádržných systémů. Policisté při akci kontrolovali řidiče na silnicích I. třídy a v obci Most na vytipovaných místech. Během dne muži v uniformách zastavili ke kontrolám celkem 12 motorových vozidel a odhalili tři dopravní přestupky, za které řidičům uložili blokové pokuty v příkazním řízení. Dvě osoby se nepřipoutaly a jeden řidič byl pokutován za způsob jízdy.

Chodkyně skončila v nemocnici

Dopravní policisté vyjížděli koncem minulého týdne v odpoledních hodinách do centra Mostu k dopravní nehodě. Řidička osobního vozidla značky VW se tam střetla na přechodu pro chodce s chodkyní. Ta utrpěla zatím přesně nezjištěné zranění a z místa byla převezena rychlou záchrannou službou do zdravotnického zařízení. Na vozidle vznikla dle odhadu hmotná škoda ve výši 5 000 korun. Příčina nehody a míra zavinění je předmětem šetření mosteckých dopravních policistů.

Po dávce pervitinu řídil

Na policejní kontrolu na mosteckém sídlišti Zahradní narazil 42letý motorista z Mostu krátce před půlnocí. A protože policisté při komunikaci s ním pojali podezření, že muž je pod vlivem návykové látky, provedli u něj orientační test, který byl pozitivní na látku amfetamin. Řidič se po výzvě podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu. Toxikologickým vyšetřením bylo zjištěno, že muž řídil pod vlivem drogy. Policisté obvodního oddělení Most Zahradní mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Mostečan přiznal užití pervitinu.

Litvínované přišli o lyžařskou výbavu

Neznámý pachatel vnikl zřejmě na přelomu měsíců listopad a prosinec do obytného domu v Litvínově, kde se následně dostal i do suterénu. Tam se vloupal za užití fyzické síly do jedné sklepní kóje, ze které si odnesl sjezdové lyže i běžky, hůlky k lyžím, odcizil i uložené horské jízdní kolo a hodil se mu i kufr. Poškozený majitel krádež věcí ohlásil na policii v Litvínově a způsobenou škodu odhadl na částku vyšší než 35 tisíc korun.

nprap. Ludmila Světláková

Most 7. prosince 2021

