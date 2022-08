Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Řídil opilý a poškodil oplocení

KLATOVSKO - Muž po dopravní nehodě nadýchal přes dvě promile alkoholu.

V neděli 7. srpna 2022 jel osmašedesátiletý muž z Přešticka s vozidlem značky Renault po obci Štěpánovice. Ve 14.30 hodin s vozidlem vjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do sloupku rozvaděče elektrické energie, a poté do ocelového sloupku oplocení. Řidič pokračoval s vozidlem v jízdě a po cca 75 metrech vjel vpravo, narazil do oplocení a poškodil čtyři metry pletiva i jeden sloupek, jel dále a v pravotočivé zatáčce zastavil. Kolemjdoucí žena zabránila muži v další jízdě a přivolala policisty.

Po příjezdu policejní hlídky na místo se muž podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 2,24 a opakovaně 2,16 promile alkoholu.

Policisté muže převezli do zdravotnického zařízení v Klatovech, kde bylo provedeno lékařské vyšetření a odběr krve.

Policisté muži zadrželi řidičský průkaz.

Odhadnutá hmotná škoda činí 24 tisíc korun.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. Dana Ladmanová

9. srpna 2022

