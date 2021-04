Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil i přes zákaz

Tábor - Navíc způsobil dopravní nehodu a z místa ujel.

Táborští dopravní policisté prověřují formou zkráceného přípravného řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, ke kterému došlo již v polovině ledna. Tehdy třiačtyřicetilý muž řídil vozidlo značky Volkswagen a při projíždění ulicí Soběslavská způsobil dopravní nehodu, při které narazil do vozidla Toyota a z místa ujel. Policisté následně zjistili, že muž má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, a to do prosince příštího roku. Nyní si zákaz pravděpodobně prodlouží a čeká ho vysvětlování svého jednání před orgány činnými v trestním řízení.

