Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řídil i přes vyslovený platný zákaz

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili dvaatřicetiletému muži z Karlových Varů podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Podezřelý muž měl v pondělí 2. května letošního roku krátce před osmnáctou hodinnou řídit motorové vozidlo značky Seat. Měl jet po pozemní komunikaci č. 22129 směrem z Karlových Varů do Ostrova. Následně byl v jedné menší obci na Karlovarsku zastaven a kontrolován policejní hlídkou z obvodního oddělení Ostrov. Policisté při kontrolo zjistili, že dvaatřicetiletý muž má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2024.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

nprap. Jakub Kopřiva

3.5.2022

