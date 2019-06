Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řídil bez řidičského oprávnění

CHEBSKO – Navíc se plně nevěnoval řízení a způsobil nehodu.

Jednašedesátiletý muž z Aše měl na začátku května letošního roku řídit v nočních hodinách osobní automobil značky Chrysler. Ve směru z Aše na Studánku se ale zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a vjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Po příjezdu policejní hlídky byl muž vyzván, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. To ale odmítl. Po převozu do chebské nemocnice se odmítl podrobit také lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Při provádění prvotních úkonů policisté navíc zjistili, že muž má v současné době zadržen řidičský průkaz a nemá tedy oprávnění k řízení motorového vozidla na území České republiky.

Policisté z dopravního inspektorátu mu následně sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 6. 2019

