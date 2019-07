Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil bez oprávnění

Strakonice - Sedmadvacetiletý řidič neměl za volantem co dělat.

Sedmadvacetiletého řidiče zastavili a kontrolovali v sobotu odpoledne v obci Lnáře blatenští policisté. Ti zjistili, že za volantem Opelu nemá co pohledávat jelikož má vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to do května příštího roku. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

8. července 2019

vytisknout e-mailem