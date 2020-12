Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil, ač neměl

J.Hradec – Třeboň – Soudem uložený zákaz řízení opět nerespektoval.

Podezřelý muž dne 16. prosince kolem 8:25 hodin řídil osobní automobil Fiat Punto ve směru od Třeboně do Lomnici nad Lužnicí, když byl při své jízdě v ulici Třeboňská, na základě osobní znalosti rozpoznán hlídkou třeboňských policistů, která zde prováděla dohled nad silničním provozem. Poté co podezřelý řidič odbočil z ulice Třeboňská, byl muži zákona podroben silniční kontrole. Při této policisté zjistili, že podezřelý muž vozidlo řídil i přesto, že mu byl rozsudkem okresního soudu v J. Hradci vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do listopadu 2025. Včerejšího dne 16. prosince si nenapravitelný řidič, jenž opětovně porušil zákon, převzal z rukou třeboňských policistů sdělení podezření, neboť svým jednáním naplnil znaky přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

15. prosince 2020

