Řidičům na silnicích zkomplikoval cestu čerstvě napadaný sníh

KARLOVARSKÝ KRAJ – Způsobeno bylo hned několik dopravních nehod.

Včerejší den, tedy 30.11.2021, byl dnem, kdy nás po teplém období poprvé ve větším měřítku zastihl sníh. Někteří možná měli z čerstvě napadaného sněhu radost, nicméně řidičům na silnicích toto počasí značně zkomplikovalo cestu. V několika případech právě nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla či svým schopnostem mělo za následek větší množství dopravních nehod, kdy si některé z nich vyžádaly i lékařské ošetření kvůli způsobeným zraněním.

Takovým příkladem může být dopravní nehoda, která se stala na silnici III/19831 ve směru jízdy od obce Ovesné Kladruby směrem na obec Zádub – Závišín. Pětašedesátiletý řidič osobního vozidla značky Volvo zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy na namrzlé vozovce a po projetí pravotočivé zatáčky na rovném úseku měl přejet do protisměru a následně do levého silničního příkopu, kde narazil do svislé dopravní značky, kterou tímto poškodil.

Dalším takovým příkladem je nehoda na dálnici D6, kdy jednačtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky Audi jel po uvedené komunikaci ve směru od Sokolova na Loket a zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména povětrnostním podmínkám (namrzlá, kluzká, mokrá a místy zasněžená komunikace), dopravně technickému stavu komunikace, svým schopnostem a vlastnostem vozidla. Se svým vozidlem měl dostat smyk, který se mu nepodařilo vyrovnat. Ve smyku přejel vlevo na středový dělící pás dálnice, kde narazil přední částí do středových svodidel dálnice. Následně se s vozidlem otočil o 180° kolem své osy a zadní částí vozidla narazil lehce opět do středového svodidla.

Nejvážnější nehoda se stala na silnici II. třídy číslo 181 v 5,185 km v katastru obce Královské Poříčí. K dopravní nehodě mělo dojít tak, že dvaašedesátiletý řidič osobního automobilu značky Peugeot jel po uvedené komunikaci ve směru od Královského Poříčí na Loket. Na uvedeném místě zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svého vozidla zejména povětrnostním podmínkám (namrzlá, mokrá, kluzká, zasněžená komunikace), dopravně technickému stavu komunikace (levotočivá zatáčka ve stoupání), svým schopnostem a vlastnostem vozidla. S vozidlem měl dostat smyk, který se mu nepodařilo vyrovnat. Následně přejel vpravo a ve snaze vyrovnat smyk měl strhnout řízení vlevo do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním automobilem značky Volkswagen devětatřicetiletého řidiče. Od tohoto byl řidič vozidla Peugeot odražen a následně se čelně střetl s protijedoucím osobním automobilem značky Škoda, které řídila devětatřicetiletá řidička. Při dopravní nehodě došlo ke zranění celkem pěti osob, kdy tři osoby včetně dvou dětí byly propuštěny z lékařské péče bez zranění. Další dvě osoby byly dále předány do lékařské péče a rozsah zranění je předmětem dalšího šetření. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 250 000,- Kč.

Ve všech případech byly provedeny orientační dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu, kdy všechny vyšly negativní.

Apelujeme na řidiče, aby nepřeceňovali své síly, nepospíchali a vždy přizpůsobili rychlost jízdy aktuálním povětrnostním podmínkám.

por. Mgr. Lucie Machalová

