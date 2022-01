Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidičského průkazu si mladík moc dlouho neužil a nejspíš ani neužije

BEROUNSKO - Pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu.

K dopravní nehodě do Berouna-Závodí vyjížděly 27. ledna 2022, půl hodiny před půlnocí, všechny složky integrovaného záchranného systému. Řidič vyvázl bez zranění, avšak jeho spolujezdce museli zdravotníci převézt do pražské nemocnice.

Teprve 18letý mladík jel se svým o rok starším kamarádem ve vozidle BMW od Hýskova směrem do centra Berouna. V Lidické ulici pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy na mokré vozovce, vlivem čehož dostal smyk a přejel do protisměru. Posléze sjel vlevo mimo komunikaci na travnatý povrch, kde pravou stranou auta narazil do stromu. Následně poté pokračoval v jízdě travnatým příkopem, kde poškodil svislou dopravní značku, nakonec vyjel zpátky na vozovku, kde automobil zůstal stát.

Z dopravní nehody vyvázl bez zranění řidič „bavoráku“, avšak jeho spolujezdce museli sanitou s blíže nespecifikovaným zraněním převézt do jedné z pražských nemocnic.

Policisté na místě vyzvali řidiče k dechové zkoušce, kdy mu přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou vyšší než 1,30 promile. K výsledku mladík uvedl, že před jízdou vypil dvě velká piva a dva drinky tvrdého alkoholu s džusem. Na místě mu hlídka zadržela řidičský průkaz.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

28. ledna 2022

