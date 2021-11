Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidičkám naměřeno přes 2 promile

JIČÍNSKO – Oběma hrozí až 3 roky za mřížemi.

Havarovaly, nadýchaly přes 2 promile a k požití alkoholu před jízdou se přiznaly - takto nezodpovědně se chovaly šestačtyřicetileté řidičky, které usedly za volant pod vlivem alkoholu a způsobily dopravní nehodu.

Dřevěnice - 26. 11. 2021První hříšnice havarovala v pátek 26. listopadu krátce před 20. hodinou v katastru obce Dřevěnice. Řidička vozidla značky Citroen se zřejmě dostatečně nevěnovala řízení, přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího vozidla značky Mazda. Řidička citroenu však nezastavila a ve své jízdě pokračovala dál. Řidička mazdy neváhala a celou věc ihned nahlásila policii. Po příjezdu jičínských dopravních policistů se obě řidičky podrobily dechové zkoušce, jejíž výsledek byl u řidičky citroenu překvapivý, a to nejen kvůli naměřené hodnotě. Přístroj jednak policistům ukázal hodnotu 2,36 promile a navíc na zadním sedadle spolu s ženou cestovalo také nezletilé dítě.

Řidička s naměřenými hodnotami souhlasila a k požití alkoholu před jízdou se doznala. Policisté řidičce další jízdu zakázali. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 90 tisíc korun.



Nová Paka - 27. 11. 2021Druhá hříšnice havarovala v sobotu 27. listopadu krátce před 13. hodinou na silnici I/16 v katastru obce Nová Paka automobilem značky Škoda. Při průjezdu levotočivou zatáčkou za obcí Vidochov zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy, dostala smyk, vjela mimo komunikaci, kde se opakovaně přetočila přes střechu. I u této řidičky provedli policisté dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní - žena nadýchala 2,89 promile. Řidička s hodnotami na místě souhlasila a k požití alkoholu se přiznala. Do své péče si řidičku následně převzali lékaři, kteří ženu převezli do nemocnice. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 80,5 tisíc korun.



Za řízení pod vlivem návykové látky hrozí oběma ženám až tří letý trest odnětí svobody. Příčina a veškeré okolnosti těchto dopravních nehod jsou předmětem šetření jičínských policistů.



por. Ing. Eliška Majerová

29. 11. 2021, 15:50

