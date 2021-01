Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidička zazmatkovala a přejela do protisměru

JABLONECKO – Řidička, která v koloně vozidel dostala při brždění smyk, zazmatkovala a částečně přejela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem.



Včera odpoledne krátce před patnáctou hodinou se stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo 14 ve Smržovce. Řidička s vozidlem Opel Combo jela v koloně vozidel ve směru do Tanvaldu. Vozidla v koloně před ní začala zastavovat a ona při brždění dostala smyk. Následně údajně zazmatkovala a s vozidlem přejela částečně do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozem VW New Beetle. Při tomto střetu řidič se spolujezdkyní vozidla VW utrpěli zranění, se kterým byli převezeni do jablonecké nemocnice. Charakter a doba léčení jejich zranění jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u řidiče i řidičky vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





29. 1. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem